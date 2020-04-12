Как минимум $1 миллион. Зеленский обещает украинским ученым награду за вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым "как минимум миллион долларов" за создание вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Ляшко в интервью Левому берегу.

"Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", – говорит Ляшко.

Также Ляшко отметил, что пока Украина движет по оптимистичному сценарию с COVID-19, "благодаря превентивным мерам, которые приняла наша страна". Но рост числа инфицированных в стране все же ожидается, и он будет существенным.

"Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, потому что теперь мы тестируем всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц", – подчеркивает Ляшко.

Минздрав надеется на то, что на Пасхальные праздники украинцы будут придерживаться карантинных ограничений, и не пойдут в церкви, а также на семейные застолья.

"От этого будет многое зависеть. Наши прогнозы базируются на показателях, которые предоставили нам ученые из Великобритании. Они показывают, что соблюдение самоизоляции позволит нам на 70% снизить динамику заболеваемости", – отмечает главный санврач.

Он подытожил, что на данный момент страна идет по сценарию, в котором будет инфицировано не более 2% населения. По расчетам Минздрава, именно при 2% инфицированного населения система здравоохранения сможет справиться с наплывом больных.

"Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", – заявил Ляшко.

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