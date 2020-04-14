Ученые и эксперты выступают против использования "Протефлазида" для лечения и профилактики коронавируса, — СМИ

Метод компьютерного моделирования с использованием молекулярного докинга, на который ссылаются производители препарата "Протефлазид", пытаясь представить его в качестве "надежного средства в борьбе с коронавирусом", не применим к препарату растительного происхождения, к тому же еще состоящему из двух компонентов. Об этом пишет Gazeta.ua.

Активную кампанию по превознесению целебных свойств "Протефлазида" начал бывший глава Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич, который заявил в начале марта: "Хочу сообщить вам хорошую новость (касается доказательной медицины). Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги (в феврале 2020 года), используя метод докинга, показали, что действующее вещество ПРОТЕФЛАЗИД, блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса".

Правда, оказалось, что Гриневич является заместителем директора НПК "Экофарм", производителя "Протефлазида", и сам препарат ранее уже был замешан в скандалах с несоответствием его заявленных свойств реальному эффекту. Его предлагали использовать при лечении гриппа, герпеса, гепатита и даже ВИЧ.

"В народе препараты такого рода, которые лечат от всего, называют "фуфломицином". Кстати, "Протефлазид" ранее уже был удостоен этого звания, а производитель НПК «Экофарм» в 2018 году даже подавал в суд иск о защите репутации, но суд проиграл. Тем не менее, "Протефлазид"продолжает находиться на аптечных прилавках, причём стоимость его колеблется от 300 до 600 гривен, в зависимости от дозировки", - пишет издание.

Что же касается метода молекулярного докинга, на который ссылается Гриневич, то он, как пишет Gazeta.ua, вообще не применим к препаратам такого рода: "Для непосвященных слова "компьютерное моделирование" и тем более "молекулярный докинг" звучат магически и авторитетно. Специалисты же говорят, что молекулярный докинг применим при исследовании одной составляющей, а у "Протефлазида" их две – щучка и вейник. Кроме этого, растительные препараты могут проверяться только на биологических объектах, и никакое компьютерное моделирование тут не поможет. А для экспериментов такого рода на биологическом материале необходимы месяцы, отчёт же вышел 19.03, т.е. начаться они должны были ещё в прошлом году, однако никаких свидетельств о таких исследованиях не предоставлено".

Не удивительно, что эксперты возмутились по поводу очередной попытки навязать напуганным коронавирусом украинцам очередной "фуфломицин".

Издание приводит некоторые высказывания экспертов.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский считает, что «предлагаемый препарат является спиртовой настойкой из двух трав и не может иметь должной эффективности».

С ним согласен и врач-инфекционист Игорь Марков, который говорит, что "Протефлазид" «даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать, примерно как аскорбиновая кислота».

Проект Bihus.Info провел свое собственное расследование и пришел к следующему выводу: "В инструкции указано, что он вообще лечит от многих болезней: начиная от ОРВИ и гриппа и заканчивая гепатитами и СПИДом. Но никаких научных подтверждений относительно эффективности препарата в блокировании коронавируса нет".

В итоге даже сам Гриневич вынужден был признать, что его слова об эффективности "Протефлазида" несколько преувеличены: "Возможно, наш препарат будет блокировать (размножение вируса – ред.). Никто не утверждает. Мы говорим предпосылки, которые могут быть. У нас нет конкретных данных".

Как ранее сообщал Фокус: