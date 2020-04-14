Уже почти 1800 украинцев задекларировали более 1 млн грн годового дохода, - налоговая служба

Доходы более 1 миллиона гривен задекларировал 1761 украинец.

Об этом сообщает Налоговая служба.

В Киеве – 702 человека

В Харьковской области – 143 человека

В Днепропетровской области – 129 человек

В Киевской области – 103 человека.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет – 234,4 млн гривен.

При этом, в марте декларации о состоянии подали 749 украинцев.

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Налоговые обязательства более 8 миллионов задекларировали два украинца – владельцы предприятий, жители Одесской области и Киева. Жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн с дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева – 8,8 млн с иностранных доходов.

Отметим, в Налоговый кодекс внесли изменения, которыми предусмотрено, что украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за отчетный 2019 год до 01 июля 2020 года.

Последний день подачи декларации – 30 июня. Налоговые обязательства должны быть оплачены до 1 октября 2020.

Как ранее сообщал Фокус: