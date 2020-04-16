Майские сидим дома. Когда Украина начнет выходить из карантина

В мире постепенно начинают отменять карантинные ограничения и смягчать условия изоляции. Правительство Италии, где еще недавно не хватало коек в больницах для новых инфицированных, с 14 апреля открыло магазины канцтоваров и детской одежды, а также прачечные. В Испании запустились заводы и три миллиона человек вернулись на свои рабочие места. О частичном снятии ограничений на передвижение объявила Дания, здесь также заработали детские сады и школы. В Австрии людям снова можно гулять в скверах и парках, но ношение маски на улице остается обязательным.

Однако не все население этих стран оценило такие послабления, часть общества критикует решения властей, считая, что снимать ограничения еще слишком рано. Президент Франции, к слову, придерживается такого же мнения. Эммануэль Макрон продлил карантин до 11 мая, подчеркнув, что страна эпидемию пока не обуздала.

Впрочем, даже те европейские государства, где об отмене режима изоляции речи пока не идет, все равно готовят «пути отступления». Здесь заранее прорабатывают планы для выхода из карантина. К слову, Еврокомиссия тоже разработала «дорожную карту» по выходу стран ЕС из режима изоляции, однако ее презентацию решили пока отложить.

Больных должно стать «существенно меньше»

Узнать, какие из сценариев готова адаптировать под себя Украина, практически невозможно. Чиновники предельно осторожны в своих высказываниях на эту тему. Так, отвечая на вопрос Фокуса о том, как страна будет выходить из карантина, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что говорить об этом пока не целесообразно. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты и условия, при которых ограничения начнут сниматься. «Что касается механизмов и этапов выхода, мы постоянно анализируем опыт разных стран, и будем максимально комфортно это делать у нас», – подчеркивает глава ведомства, однако никаких конкретных примеров не приводит. В то же время Степанов напоминает, что снятие ограничений возможно лишь при стабильном снижении статистики заболеваемости.

Такими же обтекаемыми фразами ограничивается и Михаил Радуцкий, глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. «Я не Ванга, не Мессинг и не Кашпировский, и не могу предсказать такие вещи», – отреагировал нардеп на вопрос Фокуса о возможных сроках снятия карантинных мер. Радуцкий считает, что ограничения будут смягчаться лишь после того, как количество заболевших за сутки будет «существенно понижаться», а количество выздоровевших «сильно увеличится». Более точного алгоритма (насколько должно снизиться число заболевших, сколько дней этот показатель должен держаться) не удалось выяснить ни в одном ведомстве. Тем не менее премьер-министр страны Дмитрий Шмыгаль пообещал, что в течение этой недели правительство презентует стратегию выхода Украины из режима изоляции.

Экономические предпосылки

О предварительной модели выхода из режима изоляции Дмитрий Шмыгаль рассказал 10 апреля на ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером». Глава правительства разбил декарантинизацию на три условных временных периода:

- до конца апреля у нас продолжается «режим ЧС», который предполагает защиту социально уязвимых слоев населения, денежную помощь безработным, мобилизацию медицинских ресурсов и поддержку медперсонала;

- с начала мая по июнь в Украине будет происходить постепенное снятие режима изоляции. В этот период в стране с некоторыми ограничениями должен запуститься общественный транспорт, а предприятия снова заработают. Также правительство планирует оказывать кредитную помощь малому и среднему бизнесу и создать 500 тыс. новых рабочих мест;

- в течение июня работа общественного транспорта полностью восстановится, а украинцы снова смогут посещать зоны отдыха. Также предполагается снятие ограничений по изоляции для групп риска, в том числе пожилых людей.

Риско-ориентированная модель

Премьер-министр подчеркнул, что этот план еще дорабатывается и пока является, по сути, лишь черновиком стратегии. Как рассказал Фокусу Олег Гетман, координатор экономических групп «Экономической экспертной платформы», шесть ведущих аналитических центров страны подготовили свои предложения по переходу государства от жестких ограничительных мер к адаптивному карантину и уже передали их правительству на рассмотрение. «В некоторых европейских странах, и у нас в том числе, практикуются тотально убийственные меры. В то же время в Сингапуре, Швеции, Южной Кореи, Японии запущены адекватные, риск-ориентированные модели. Там справляются с вирусом, не уничтожая одновременно экономику. Именно такой вариант мы рекомендуем премьеру», – комментирует Гетман.

Оставлять ограничения в том виде, в котором они существуют сегодня, еще на месяц ни в коем случае нельзя, уверен эксперт. По его словам, 6% украинских предпринимателей уже закрыли свой бизнес, всего же не работает четверть компаний. Около 3,5-4 млн трудоустроенных человек в стране в настоящее время не получают зарплату. Адаптивная модель, подготовленная аналитиками, подразумевает возобновление работы общественного транспорта с ограничениями по количеству пассажиров в салоне и междугородних перевозок. Также предполагается пошаговое открытие предприятий в стране.

Людмила Мухарская, эпидемиолог и заслуженный врач Украины, считает, что если бизнес действительно запустится в ближайшие недели, то собственники должны гарантировать людям возможность работать с соблюдением социальной дистанции и всех остальных мер предосторожности. «Действительно, смягчение карантина у нас возможно, но государство должно дать бизнесу очень четкие рекомендации, как правильно наладить рабочие процессы, чтобы это было безопасно», – отмечает она.

Олег Гетман, в свою очередь, подчеркивает, что такая адаптивная модель не отменяет поддержку и максимальное изолирование групп риска, а также отслеживание контактов инфицированных людей для их обсервации.

Режимный карантин

Центр экономических стратегий (ЦЭС) также презентовал свое видение выхода из жесткого карантина после 24 апреля. Как объясняет Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 гг. и один из разработчиков документа, сегодня эпидемиологическая картина по стране выглядит неравномерно – в каких-то областях ситуация лучше, в других гораздо серьезнее. В таких условиях у нас не может быть единых правил для всего государства, уверен эксперт. «Если говорить образно, то у нас отключили свет во всем доме, но правильнее выключать его точечно по комнатам», – объясняет Ковтонюк.

ЦЭС предлагает после 24 апреля использовать три разных карантинных режима для территории страны – желтый, красный и черный. Эта модель базируется на сценариях развития эпидемии по классификации Всемирной организации здравоохранения. Желтый режим должен действовать там, где зафиксированы единичные случаи заражения. В таких регионах у населения должна быть возможность свободно перемещаться, а предприятия, кафе, учебные заведения и места торговли могут работать без ограничений. Определенные меры безопасности предусматриваются лишь для общественного транспорта. Красный режим рассчитан на кластерные случаи, то есть на места, где можно отследить источник заражения. «Допустим, на одном предприятии заразилось 70 человек, но мы можем отследить, кто заразил остальных, и определить, с кем они контактировали. Таким образом, эти люди локализованы, они образуют некий кластер», – поясняет Ковтонюк. Здесь рекомендуется людям не выходить из дома, кафе работают лишь на доставку, но предприятия не закрываются. Черный режим вводится для регионов с массовым распространением заражения (таких как Киев и Черновицкая область). В этом случае действует жесткий карантин с запретом на собрания людей, общественным транспортом только по спецпропускам и закрытыми предприятиями и образовательными учреждениями.

Важно, чтобы эти сценарии применялись не только по отношению к отдельным областям Украины, но и внедрялись внутри самого региона, говорит эксперт. Например, в Тернопольской области случаи локализованы в Монастырисском районе: по состоянию на 14 апреля там насчитывалось 148 заболевших. При этом в соседних районах таких случаев от 1 до 20. Поэтому есть смысл ввести черный режим для очага эпидемии, а остальные поселки перевести на более мягкий карантин.

Всплеск после праздников

Как отмечает Людмила Мухарская, важно знать, что данные инфицирования по областям соответствуют действительности, иначе применение желтого режима может лишь спровоцировать прирост новых случаев. Например, по состоянию на 15 апреля в Николаевской области было зафиксировано лишь 14 случаев заражения COVID-19, но абсолютной уверенности, что эти цифры правдивы, нет. Поэтому переход для этого региона на мягкий режим может быть преждевременным.

«Я считаю, что снимать ограничения можно, если в течение нескольких дней будет наблюдаться уменьшение количества случаев инфицирования», – комментирует врач. Однако пока у нас лишь прирост, а 16 апреля был зафиксирован и новый антирекорд – 397 заболевших за сутки.

По словам Владимира Курпиты, врача-инфекциониста и бывшего директора Центра общественного здоровья, основанием для выхода из жесткого карантина в Украине станут как раз не эпидемиологические, а финансовые причины. «Мы, к сожалению, не богатая страна, поэтому у нас предпосылками для смягчения ограничений станут именно экономические показатели», – прокомментировал он Фокусу свою позицию. Если же брать в расчет только медицинскую составляющую, то карантин должен продлиться как минимум еще пару месяцев. В теории ограничительные меры в государстве должны снимать лишь тогда, когда не останется ни одного больного, и после этого в течение двух недель ведется наблюдение, чтобы не было новых случаев. «Однако ни одна страна в мире не может себе такого позволить», – подчеркивает инфекционист.

Курпита одобряет идею адаптивной модели, однако врач напоминает о том, что у нас большинство людей ездит на работу в общественном транспорте, что может вызвать новую вспышку эпидемии. Чтобы этого избежать, при внедрении мягкого карантина должны быть четко спланированы меры инфекционного контроля и быстрого выявления всех контактов заразившегося человека.

На днях Олег Ляшко, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины, в очередной раз подтвердил, что пик эпидемии в стране ожидается на этой неделе – вплоть до 17 апреля. Владимир Курпита напоминает, что в период пасхальных праздников количество социальных контактов в стране увеличивается. И 12 апреля – на Вербное воскресенье и католическую Пасху – далеко не все население соблюдало карантинные ограничения.

«Инкубационный период болезни длится около пяти дней, так что к 17 апреля количество заболевших действительно может вырасти», – соглашается эксперт. В то же время 19 апреля мы отмечаем православную Пасху, к празднику домой возвращается еще одна волна украинцев, работающих за границей, что снова может вызвать распространение инфекции. Но об этом будет известно 24-25 апреля. «Также важно помнить, что пик эпидемии – это не один день, – отмечает собеседник Фокуса. – Как мы видим на примере Италии, он может длиться одну-две недели». Только после этого возможно снижение инфицирования.

Людмила Мухарская также считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших. Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.