Глава "Укрпочты" отправит в двухнедельный отпуск сотрудников, которые пойдут в церковь на Пасху

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский попросил работников не ходить в церковь на праздники и пообещал отправлять в отпуск тех, кто все же пойдет.

"Я не имею права запретить вам идти в церковь. Но я имею моральное право очень вас попросить не делать этого и встретить Пасху дома", – написал он в Facebook.

В случае, если сотрудник все-таки посетит церковь, Смелянский будет рекомендовать его руководителю отправить такого работника в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск сроком на две недели. "Чтобы в условиях самоизоляции убедиться, что вы здоровы", – предупредил он.

Также руководитель сообщил, что в этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет.

Смелянский оставил за собой право не выплачивать помощь в 25 тыс. грн, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказано, что заражение произошло во время пасхальных массовых мероприятий.

Напомним, правительство разрабатывает несколько сценариев выхода из карантина. Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: