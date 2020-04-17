СБУ в Одессе поймала боевика "ДНР", который воевал в донецком аэропорту

Служба безопасности Украины в Одессе задержала бывшего боевика "ДНР", который участвовал в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского".

Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" который воевал против украинских военных в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинов, Донецкого аэропорта.

В 2018 году боевик выехал на подконтрольную территорию Украины и скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы и все это время тщательно скрывал свою причастность к боевикам "ДНР".

Во время задержания злоумышленник сообщил о себе ложные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе обыска изъята компьютерная техника, мобильный телефон и сим-карты.

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