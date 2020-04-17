СБУ в Одессе поймала боевика "ДНР", который воевал в донецком аэропорту
Служба безопасности Украины в Одессе задержала бывшего боевика "ДНР", который участвовал в боевых действиях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского".
Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" который воевал против украинских военных в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинов, Донецкого аэропорта.
В 2018 году боевик выехал на подконтрольную территорию Украины и скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы и все это время тщательно скрывал свою причастность к боевикам "ДНР".
Во время задержания злоумышленник сообщил о себе ложные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе обыска изъята компьютерная техника, мобильный телефон и сим-карты.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году сотрудники контрразведки СБУ задержали в Луганской области боевика одного их подразделений "ЛНР". Летом 2015 года житель Луганска присоединился к боевикам из корыстних целей, после чего принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии.
- Ранее был задержан 39-летний уроженец Авдеевки, который в оккупированном Донецке нес службу у боевиков "ДНР". Летом 2014 года он под влиянием российской пропаганды, переехал жить в оккупированный Донецк и вступил в бандформирование "Оплот".