Новую методологию дорожных закупок блокирует замминистра Панаиотиди, — СМИ

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди блокирует принятие методологии для проведения закупок работ, товаров и услуг для целей дорожного строительства. Об этом пишут Экономические новости. По данным издания, чиновница может делать это в интересах "тендерных троллей", в том числе компаний скандального участника тендерных торгов Араика Амирханяна.

Издание напоминает, что Панаиотиди вместе с Агией Загребельской были государственными уполномоченными Антимонопольного комитета и в составе его коллегии принимали множество положительных решений в пользу компаний Амирханяна, в частности, ПП "Полтавабудцентр" и ООО "Миколаївбудцентр". В свою очередь, самого Амирханяна неоднократно задерживали, обвиняли в финансировании терроризма и уличали в недобросовестном выполнении дорожных работ.

Загребельская вместе с экс-главой ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артемом Гриненко отстаивает позицию о дискриминационности ряда положений методологии дорожных закупок, которую разработал "Укравтодор" вместе с ключевыми участниками рынка. По данным журналистов, таких же позиций придерживается и Панаиотиди. Она является профильным заместителем министра экономики Игоря Петрашко и курирует, в том числе, вопрос утверждения новой дорожно-строительной методики министерством.

Накануне на своей странице в Facebook Панаиотиди назвала методологию "дискуссионной", а также сослалась на "риски", которые ранее обозначил в своем решении АМКУ. "Речь идет о сужении конкуренции за дискриминационные требования к участникам, не просто нарушает принципы свободной конкуренции, но и увеличивает риск обжалования и затягивание начала дорожных работ. Похоже, что ответственность за эти риски хотят переложить на плечи Минэкономики", — написала Панаиотиди.

"Впрочем, по данным источников в министерстве, на рабочем месте позиция Панаиотиди гораздо более решительная и однозначная, поскольку она систематически пытается донести до руководства и ряда ключевых чиновников Минэкономики "вред" методологии "Укравтодора", — отмечают журналисты.

Издание пишет, что, по одной из версий, которая циркулирует в коридорах Минэкономики, задача-максимум, которую ставят перед собой лоббисты "тендерных троллей" — не допустить принятия методологии "Укравтодора" вовсе. При "пессимистическом" сценарии рассматривается вариант как можно дольше вносить в документ правки и выхолащивать его от основных положений, предотвращающих троллинг и срывы тендеров, а также финансовые риски.

В частности, предлагается исключить из документа упоминания о необходимости опыта выполнения аналогичных договоров, требования о наличии АБЗ на ближайшем расстоянии от объекта строительства. Кроме того, "вредными" называют нормы методологии о наличии положительных отзывов от заказчиков — отмена этого положения позволит участвовать в торгах компаниями, которые уже имеют недостроенные объекты или не выполняют гарантийные обязательства.

"Если эти пункты не будут категорически исключены, деятельность рабочей группы по доработке методологии может быть заблокирована, что безусловно, играет на руку "троллям". Ведь в отсутствие единого подхода к стандартам тендерных процедур позволяет, с одной стороны, заказчикам выписывать условия под своих фаворитов, а с другой — компаниям-"пустышкам" блокировать дорожное строительство, засыпая Антимонопольный комитет многочисленными жалобами. Минэкономики пока занимает выжидательную позицию, однако, имея в руководстве прямого "лоббиста" интересов одной из сторон, несложно предположить, в какую сторону, вероятнее всего, шатнется маятник", — добавляют журналисты.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. В то же время Кабмин предлагает урезать финансирование на эту задачу.