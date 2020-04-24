За борьбу с COVID-19 врачи получат повышенную заработную плату, – решение Кабмина

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление на внеочередном заседании принял Кабмин.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат сотрудникам медучреждений а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медтоварами", – говорит глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме надбавки к зарплатам врачей Кабмин решил оплачивать услуги в медучреждениях через Национальную службу здоровья Украины.

По словам Степанова, закупка услуг планируется с учетом возможности тмедучреждений предоставлять пациентам качественную медпомощь по четырем направлениям:

стационарная помощь пациентам с COVID-19;

экстренная медпомощь пациентам с подозрением и подтвержденным коронавирусом;

медпомощь, которую предоставляют мобильные медицинские бригады;

стационарная медпомощь при COVID-19 которая предоставляется отдельными медучреждениями на протяжении апреля 2020 года.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.