За борьбу с COVID-19 врачи получат повышенную заработную плату, – решение Кабмина
Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление на внеочередном заседании принял Кабмин.
"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат сотрудникам медучреждений а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медтоварами", – говорит глава Минздрава Максим Степанов.
Кроме надбавки к зарплатам врачей Кабмин решил оплачивать услуги в медучреждениях через Национальную службу здоровья Украины.
По словам Степанова, закупка услуг планируется с учетом возможности тмедучреждений предоставлять пациентам качественную медпомощь по четырем направлениям:
- стационарная помощь пациентам с COVID-19;
- экстренная медпомощь пациентам с подозрением и подтвержденным коронавирусом;
- медпомощь, которую предоставляют мобильные медицинские бригады;
- стационарная медпомощь при COVID-19 которая предоставляется отдельными медучреждениями на протяжении апреля 2020 года.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.