ОПЗЖ раздавала продуктовые наборы на улице в Одессе

Несмотря на карантин, оппозиционная политическая партия "Оппозиционная платформа- За жизнь" (ОПЗЖ) организовала бесплатную раздачу продуктов питания жителям Одессы прямо на улице.

Об этом сообщает Думская.

Как пишет издание, продукты выдавались всем желающим прямо из машин.

У грузовиков, из которых раздавали продукты, скопились большие очереди.

Отмечается, что местная полиция на явное нарушение правил карантина никак не реагировала.

Отметим, что подобные акции во время пандемии происходят не только в Украине. В Италии представители некоторых мафиозных кланов начали оказывать поддержку людям, которые остались без денег из-за пандемии коронавируса. Мафиози доставляют продукты первой необходимости итальянцам в особо пострадавших от COVID-19 бедных южных регионах страны: Кампании, Калабрии, Сицилии, Апулии.

Напомним, пенсионерам, у которых пенсия менее 5 тыс. грн, президент Владимир Зеленский в связи с эпидемией коронавируса пообещал единоразово выплатить по 1 тыс. грн. Столько же должны получить и некоторые другие категории социально незащищенных граждан.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.