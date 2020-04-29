Мэр Нетишина пожаловался в СБУ на УПЦ МП из-за вспышки COVID-19 в городе

Мэр Нетишина (Хмельницкая область) Александр Супрунюк, где зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели двое сотрудников Хмельницкой АЭС, написал в СБУ и полицию заявления на УПЦ МП.

Об этом сообщает местное издание "Є".

"Первые случаи были обнаружены в субботу и одна из женщин – сотрудница Хмельницкой АЭС. И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 сотрудников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу", – сказал он.

По его словам, подтверждены три случая коронавирусной инфекции: у священника, диакона и врача, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19.

"К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам", – говорит Супрунюк.

Ранее Супрунюк уже говорил, что будет обращаться к правоохранителям об открытии уголовного производства о массовом заражении.

"Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение", – сказал он.

По его словам, к заявлению будут приобщены скриншоты, где есть призывы о том, что "болезнь вокруг и в домах, так ходите, игнорируйте, надо ходить к Богу и так далее".

"Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре", – говорит мэр.

Градоначальник считает считает действия священников УПЦ МП "неадекватными".

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