Статистика коронавируса в Украине на 1 мая: 455 новых случаев и 11 смертей за сутки

Украина
За сутки вылечились 175 человек

По состоянию на утро 1 мая в Украине подтвержден 10861 случай COVID-19, из них 455 - за последние сутки. Всего коронавирусом заразились 754 детей и 2154 медиков. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Дома лечились или еще лечатся 7526 пациентов (из них 610 детей и 1785 медработников). Всего госпитализированы были 3335 человек (144 детей и 369 медиков). В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека (11 новых смертей за сутки), из них 16 медработников. 85% всех умерших были старше 50 лет.

По состоянию на 1 мая выздоровели 1413 пациентов (в том числе 311 медработников). За сутки вылечились 175 человек.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)
  • Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)
  • м. Киев - 1453 (80 выздоровели)
  • Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)
  • Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)
  • Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)
  • Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 658 (62 выздоровели)
  • Сумская обл. -103 (62 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 793 (93 оужалы)
  • Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

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