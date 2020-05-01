На Дарницкую ТЭЦ в Киеве в третий раз не пустили с проверкой экоинспекцию

30 апреля представители Государственной экологической инспекции вместе с нардепом Александром Мариковским (замглавы экологического комитета Рады, "Слуга народа") попытались провести внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Однако на территорию предприятия их не пустили. Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции столичного региона в Facebook.

Там сообщили, что сотрудники ТОВ "Евро-Реконструкция" (компания, которой принадлежит ТЭЦ) сначала затягивали время, а потом юрист предприятия сообщил, что журнал регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) находится у бухгалтера за пределами здания и поэтому провести проверку нельзя.

"Подчеркиваем, что это уже третий не допуск. Так, в течение 2019 уполномоченными лицами "Евро-Реконструкция" дважды отказано Государственной экологической инспекции Столичного округа в проведении внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) о чем составлены соответствующие акты", - говорится в сообщении.

И.о. главы госэкоинспекции Егор Фирсов в свою очередь отметил, что на ТЭЦ каждый раз находят новый повод не пустить инспектора наподобие "бреда" с отсутствием журнала.

"Когда руководители предприятия притворяются дураками, а предприятие продолжает травить киевлян - хорошо эта история не закончится. Да, санкций за недопуск до сих пор нет, но опускать руки мы не собираемся", - написал он в Facebook.

В "Евро-Реконструкции" в свою очередь заявили, что инспекторы не имели законных оснований проводит проверку, поскольку "представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства".

Там также заявили, что в условиях карантина большинство административных сотрудников перевели на дистанционный режим работы, а остальные 30 апреля работали по скоращенному графику до 13:00. В компании утверждают, что это решение вызвало возмущение депутата и инспекции, которые к тому же своими действиями "спровоцировали скопления людей, без всякой дистанции на входе в предприятие и в холле проходной".

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле воздух в Киеве несколько раз оказывался самым грязным в мире. Необычайно высокий уровень загрязнения был связан с пожарами в Житомирской области, Чернобыльской зоне и вокруг Киева.