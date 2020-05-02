Статистика коронавируса в Украине на 2 мая: 550 новых случаев и 11 411 – с начала эпидемии

По Украине на утро 2 мая официально подтверждены 11 411 случаев коронавируса и 279 летальных исходов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За прошедшие сутки врачи диагностировали 550 новых случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 7 960 пациентов, в больницах лежит еще 3 452 человека.

К аппаратам ИВЛ подключены 151 больных (среди них – один ребенок и 12 медиков).

Из 279 умерших от коронавируса 17 – медики. 86% от всех летальных исходов составляют люди в возрасте от 50 лет.

1498 пациентов уже выхдоровели, в т.ч. 335 медиков.

Общая статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 427 случаев

Волынская обл. - 315 случаев

Днепропетровская обл. - 436 случаев

Донецкая обл. - 70 случаев

Житомирская обл. - 393 случая

Закарпатская обл. - 496 случаев

Запорожская обл. - 267 случаев

Ивано-Франковская обл. - 942 случаев

Киев - 1 494 случаев

Киевская обл. - 747 случаев

Кировоградская обл. - 394 случаев

Львовская обл. - 465 случаев

Луганская обл. - 37 случаев

Николаевская обл. - 126 случаев

Одесская обл. - 329 случаев

Полтавская обл. - 212 случаев

Ровенская обл. - 689 случаев

Сумская обл. - 105 случаев

Тернопольская обл. - 823 случая

Харьковская обл. - 311 случаев

Херсонская обл. - 121 случай

Хмельницкая обл. - 98 случаев

Черкасская обл. - 304 случаев

Черниговская обл. - 51 случай

Черновицкая обл. - 1754 случая

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.