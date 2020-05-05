Двое подозреваемых вышли под залог. Как развивается дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Почему снизили сумму залога

Почти год назад украинскую общественность взбудоражила страшная новость: двое нетрезвых патрульных, стреляя по банкам недалеко от детской площадки, ранили 5-летнего мальчика. Пуля попала ребенку в голову и через пару дней он скончался. Первые месяцы за этим делом наблюдала вся страна, требуя соответствующего наказания копам. К концу года общественный интерес стал угасать. А в момент, когда весь мир захватила эпидемия коронавируса и в Украине объявили карантин, сторона защиты в этом деле решила не упустить возможности: пока все следили за развитием пандемии и думали, где бы маски с перчатками купить, двое подозреваемых внесли залог и очень тихо покинули СИЗО.

Еще в начале марта на свободу вышли полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Они внесли залог после того, как сумму уменьшили в два раза. Изначально суд назначил 273 тыс. грн залога, а вышли подозреваемые за 105 тыс. грн.

"Сумма залога изначально была завышена. Это так с перепугу им сначала завысили сумму залога, а потом пересмотрели ее. Так же как сначала всем фигурантам дела инкриминировали умышленное убийство – с перепугу, не разобравшись. Теперь статья дела звучит иначе – убийство по неосторожности", – рассказывает Фокусу Виктор Чевгуз, адвокат подсудимого Ивана Приходько.

Кстати, именно Приходько и вменяют статью за неосторожное убийство, все остальные подозреваемые проходят по статье "Хулиганство", что и дало им возможность выйти под залог.

"Приходько проходит по подозрению в убийстве по неосторожности, и в связи с этим в статье предусмотрено, что суд может не избирать залог, если правонарушение связано с гибелью человека. Он сейчас остается все еще в СИЗО. Остальным вменили хулиганство и незаконное обращение с оружием. Дело только начинается, прокурор даже не все материалы предоставил в суд. Слушание назначено на 25 и 26 мая", – говорит адвокат Виктор Чевгуз.

Убийство по неосторожности

31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных, Владимир Петровец и Иван Приходько, со своим знакомым Дмитрием Кривошеем и несовершеннолетним сыном Петровца решили пострелять по металлическим банкам недалеко от детской площадки. Были в нетрезвом состоянии. Шальная пуля попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Мальчика нашли родители на детской площадке. В больнице диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом височной кости. Врачи не смогли извлечь пулю из мозга ребенка. Кирилл умер 3 июня.

Врач нейрохирург добирался до Переяслав-Хмельницкого 5 часов и спасти ребенка не успел

В этой истории винили не только копов, решивших так безответственно пострелять рядом с детской площадкой. Винили провалившуюся реформу МВД, в частности криво написанную инструкцию о переаттестации полицейских, которую и разработали в самом МВД. Естественно, винили и министра Авакова, и даже требовали его отставки.

Далее обвинения сыпались на медицинскую реформу. Винили врачей, которые пять часов не могли установить причину травмы Кирилла, и вообще весь Минздрав – один-единственный детский нейрохирург на всю Киевскую область! А жена патрульного Петровца и вовсе винила в случившемся семью мальчика. Она в разговоре с журналистами заявила, что родители не должны были пускать ребенка гулять, когда на поляне стреляли.

Проще говоря – виновными в смерти 5-летнего мальчика были все. Общественность взбудоражилась – украинцы требовали не то чтобы справедливого приговора, но жесткого. Во многих городах проходили митинги. И директор Госбюро расследований Роман Труба тут же заявил, что правоохранители расследуют смерть Кирилла как умышленное убийство. Хотели – получите.

Глава ГБР объяснял, мол, задержанные ведь полицейские и понимают всю ответственность и последствия применения оружия, да и пострелять решили не абы где, а недалеко от детской площадки, и якобы траектория выстрела указывает на то, что стрелявшие понимали, куда может угодить пуля.

Но, как выяснил Фокус, изначально дело квалифицировалось по статье 119 "Убийство по неосторожности", в противном случае – оно очень быстро бы развалилось в суде.

"Сразу после трагедии тогдашний генпрокурор Юрий Луценко написал о необходимости открыть уголовное производство по статье "Умышленное убийство", так как она предусматривает пожизненное заключение. Но мы все прекрасно понимали, что доказать умышленное убийство в данном случае нереально", – говорит Фокусу адвокат семьи погибшего ребенка Александр Щербина.

Четыре подозреваемых и одна пуля

Казалось бы, такая страшная трагедия, переполошившая всю страну и поднявшая все ведомства с ног на голову, должна получить быстрое справедливое завершение. Но не тут-то было. Сначала долго выясняли, кто именно из четверых фигурантов стрелял – ведь пуля одна, а значит один пистолет и одна рука, спустившая курок. И, кстати, об оружии – оно исчезло. По словам адвоката потерпевшей стороны, очень много вопросов к полицейским, выезжавшим на место происшествия сразу после случившегося.

"Они своими действиями или бездействием создали условия, при которых главный вещдок был утерян. Переяслав-Хмельницкий городок небольшой и все друг друга знают", – говорит Александр Щербина.

О том, что в городке действительно каждый, если не брат/сват, так друг другу товарищ точно – стало известно в суде. В конце 2019 года во время слушания дела судьи принялись брать самоотвод, ссылаясь на знакомство с подозреваемыми.

Но как бы там ни было, а дело об убийстве Кирилла все же слушается в Переяславе-Хмельницком. Но заминки возникают. На этот раз со стороны ГБР, глава которого уверял, что так просто это дело не оставит и виновные понесут наказание.

"От Госбюро расследований я ожидал большего. Они нас не допускали к материалам, самостоятельно вели досудебное расследование, хотя мы и обращались с инициативой провести процессуальные действия в рамках этого уголовного производства. Обращались к ним, говорили, что хотим помочь – три квалифицированных адвоката с многолетним опытом работы, мы ведь понимаем, что будет делать защита, но нам отвечали отказом. На моменте расследования для ознакомления открывали кое-какие материалы, но все это было, мягко говоря, ерунда какая-то – ничего нового и основательного. Я когда посмотрел на весь их результат работы – взялся за голову. Да и все еще со всеми материалами дела нас не ознакомили", – говорит Фокусу адвокат Щербина.

Карантин в помощь подозреваемым

На данный момент в деле фигурируют такие статьи обвинения.

"Убийство по неосторожности" вменяют Ивану Приходько. Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет. Остальным подозреваемым вменяют хулиганство с применением оружия, максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

"Статья "Хулиганство" предусматривает альтернативу в виде залога, который и внесли двое подозреваемых и вышли из СИЗО еще в начале марта", – рассказывает Щербина. – Сейчас дело на стадии добавления материалов. Мы даже не исследовали материалы стороны обвинения. Говорить, насколько затянется слушание в суде, сейчас преждевременно. Во-первых, карантин слегка помешал, во-вторых, большое количество материалов, которые еще надо исследовать. Думаю, до конца года закончим дело".

Также Александр Щербина считает, что, с угасанием общественного интереса к этому делу, угасает возможность привлечения к ответственности виновных. В момент, когда Петровец и Кривошей выходили под залог, не было ни камер, ни журналистов – очень тихо и спокойно подозреваемые покинули СИЗО. Пока все отслеживали разрастающуюся пандемию в мире, сторона защиты воспользовалась моментом тихо выйти на свободу.

"Конечно, защитники используют такие моменты. Ведь в основе этого дела – реакция общественности, которую возмутили действия полицейских. Если бы это был простой гражданин, случайно застреливший ребенка, об этом бы поговорили месяц и забыли бы. А здесь общественный интерес стал раскачиваться стремительно именно из-за "погонов". Но на смену одному приходит другое и угасает интерес людей к делу мальчика Кирилла. Откровенно говоря, если он угаснет полностью и люди не будут следить за этим делом, стороне обвинения будет сложно бороться за справедливость", – говорит адвокат семьи погибшего ребенка.