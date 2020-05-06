Благодаря медреформе 954 больницы получили значительно больше денег, – НСЗУ

В ходе подготовки ко второму этапу медреформы Нацслужба здоровья Украины заключила договора с более чем 1600 медучреждениями. 64 из них – частные клиники и ФЛП.

Об этом на брифинге рассказала руководитель НСЗУ Оксана Мовчан.

По этим договорам НСЗУ за один месяц уже успела выплатить медучреждениям 5,6 млрд грн. После реформы тысяча медучреждений получили от НСЗУ больше денег, чем получали ранее по субвенции, отмечает Мовчан.

Также Мовчан прокомментирвовала предложение президента Владимира Зеленского "улучшить" второй этап медреформы. "У НСЗУ принцип – мы, граждане украины, налогоплательщики, платим за результат, а не за инфраструктуру", – говорит он.

По ее словам, Кабмин определяет курс реформы, а НСЗУ может провести экспертизу и "подсказать", как этот курс можно реализовать, особенно учитывая то, что НСЗУ – часть Кабмина.

Что касается распределения средств согласно медреформе, в НСЗУ говорят, что деньги выделяют напрямую больницам и распоряжаться ими может только главврач (он решает вопросы с зарплатами и закупками лекарств).

При этом, в пресс-службе НСЗУ говорят, что 954 медучреждения по заключенным с Нацслужбой договорам получили больше средств, чем по субвенции (дореформенная схема финансирования).

Например, Черниговский центр современной онкологии, говорят в Нацслужбе, по договору получил на 52 млн грн больше, чем по субвенции, а Киевская городская больница №8 – на 20 млн грн больше (30 апреля медработники киевской больницы протестовали из-за низких зарплат).

"Больше денег получили те больницы, которые лучше оборудованы и в которых более качественные специалисты. Которые могут предоставить лучшую помощь пациентам. И в этом смысл реформы", – говорят в НСЗУ.

Стоит отметить, что министр здравоохранения Максим Степанов 5 мая приводил другие данные: якобы 984 больницы из 1747, с которыми подписала контракт НСЗУ, будут оущущать дефицит финансирования. А 363 больницы и вовсе могут закрыться.

Также в Нацслужбе рассказали, что законтрактовали все туберкулезные диспансеры и профильные больницы для надлежащей работы туберкулезной службы.

В то же время, НСЗУ не влияет на работу этой службы. "Это дело главврача медучреждения. Но НСЗУ закупила весь объем необходимых услуг", – сказала Мовчан.

У себя в Facebook руководитель Нацслужбы здоровья также добавила, что экономисты из ВОЗ, Нацбанка, Всемирного банка, Гарвардской школы здравоохранения два года работали над концепцией финансирования медуслуг (второй этап медреформы).

"Это уникальная экспертиза, движимая идеей, искренностью и справделивостью. Как и любой похожий порыв, он чувствителен к фальши", – добавила она.

"НСЗУ – за увеличение объема средств на систему здравоохранения. Но и за рациональное использование ресурсов. Для того, чтобы пациенты могли получить более качественную помощь. А эффективные больницы – больше денег", – также отметила Мовчан.

С 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Нацслужбой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Таким образом, согласно реформе финансирование больницы должно было зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами. В связи с этим многие больницы столкнулись с дефицитом финансирования.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.