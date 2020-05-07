В Запорожье суд постановил, что на огороде маску можно не надевать

Суд в Мелитополе (Запорожская область) постановил, что люди не обязаны носить на огороде защитные маски, так как это – не общественное место. Об этом сообщает издание "Право".

Отмечается, что мелитопольский горрайонный суд Запорожской области постановил, что лица не обязаны носить маски на огороде, поскольку он не является общественным местом.

В решении суда указано, что административный протокол был составлен в отношении человека, который находился без маски на огороде за домом, расположенного на территории домовладения. Его действия квалифицированы по ст. 44-3 КУоАП как административное правонарушение.

В суде сослались на разъяснение Кабмина, в котором говорилось, что огород за домом – это часть домовладения, и общественным местом он не является, поэтому находиться без маски там можно. Это не попадает под запрет, установленный подпунктом 1 пункта 2 постановления КМУ №255 от 02.04.2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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