День победы: Зеленский почтил память погибших у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы и почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

После этого Зеленский отправился с визитом в Закарпатскую область, где возложил цветы у Вечного огня в мемориальном комплексе "Холм славы" (в Ужгороде).

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - отметил президент.

Также в Киеве цветы к Вечному огню положили руководство Верховной Рады и большинства парламентских комитетов.

Выпустила заявление по поводу Дня победы и правящая партия "Слуга народа", которая напонила о гибели во время войны каждого пятого украинца, призвала "помолится за души погибших и замученных и без лишнего пафоса поблагодарить за их подвиг".

"Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. И еще раз напомнить себе, насколько страшной трагедией является война и насколько бесценным является мир", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).