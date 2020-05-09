Советник Генпрокурора Ватутин может быть причастен к схемам конвертатора Костюка, — СМИ

Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, одним из ключевых бенефициаров которых якобы является львовский предприниматель Василий Костюк. Об этом пишет издание “Вести”.

Журналисты утверждают, что Ватутин ранее был "смотрящим за налоговой" в ГПУ, поскольку работал прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины.

Издание пишет, что , Ватутин на этом посту "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по "известным королях контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды". В начале января 2020 года он уволился из генпрокуратуры, не пройдя аттестацию.

По данным журналистов, Ватутин на своей предыдущей должности оказывал поддержку Костюку. При этом издание утверждает, что интересы Костюка также лоббировали экс-глава налоговой Сергей Верланов, который якобы является его одногруппником, и экс-глава таможенной службы Максим Нефьодов, "который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка — Андреем Дуликом". После их увольнение поддержку Костюку якобы продолжает оказывать Ватутин.

"Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров — преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко. Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко, а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич, который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый „перст“ Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", — говорится в материале.

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