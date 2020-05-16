В Украине – первая смерть от COVID-19 среди работников СМИ: в Ровно умер инженер "Суспильного"

В Ровно от коронавируса скончался инженер телеканала "Суспильне" Николай Теремок. Еще пять сотрудников канала инфицированы. Об этом сообщается на сайте телевидения.

Теремок – один из шести сотрудников корпункта, у которых ранее подтвердили COVID-19.

"На UA:РОВНО Николай Теремок работал 25 лет. Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином", – говорится в сообщении.

Мужчина лечился в городской больнице, до вчерашнего дня его состояние не было тяжелым.

Отмечается, что с 12 мая все работники ровенского филиала "Суспильного" перешли на дистанционный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 у шести сотрудников.

"Сразу после подтверждения первых случаев инфицирования была немедленно проведена полная дезинфекция помещений, все сотрудники переведены на дистанционную работу. Инфицированные коллеги и люди, с которыми контактировали – на самоизоляции. К тому же, мы инициировали проведение коллективного тестирования всех работников филиала", – сообщила менеджеру филиала Людмила Хома.

Как утверждает Lb.ua, это первая в Украине смерть от коронавируса среди работников СМИ.

Как ранее сообщал Фокус: