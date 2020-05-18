"Каша замечательная, борщ – не очень". Малюська заказал себе обед из Лукьяновского СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська заказал себе обед из Лукьяновского СИЗО. Об этом он рассказал у себя в Facebook.
"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным. Впечатления: каша с мясом замечательная, а борщ (или что это там такое) – не очень. Долго я такой есть не буду", – написал Малюська.
Также министр уточнил, что обед брали из общей посуды, а сотрудников СИЗО не предупреждали, что он попадет в Минюст на проверку.
"Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", – добавил Малюська.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности.
8 мая в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Пилотный проект будет действовать до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления платной услуги.
Как ранее сообщал Фокус:
- Денис Малюська предложил сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести.
- Госдеп США в своем ежегодном отчете относительно прав и свобод человека на территории Украины в 2018 году отметил, что общие условия содержания заключенных в тюрьмах и СИЗО остаются неудовлетворительным и не соответствуют принятым международным стандартам.