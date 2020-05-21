Киевстар сообщил о временном прекращении работы "Домашнего интернета"

Компания "Киевстар" сообщила о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.

"Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", – говорится в сообщении "Киевстара", размещенном в Facebook.

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Ориентировочный срок восстановления работы – сегодня, до 18:00. Позже пресс-служба "Киевстара" добавила, что работы продвигаются успешно, поэтому сервис может возобновить работу раньше.

"Киевстар" также извинился за неполадки и пообещала выплатить компенсации пострадавшим.

Как ранее сообщал Фокус: