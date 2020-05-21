Киевстар сообщил о временном прекращении работы "Домашнего интернета"
Компания "Киевстар" сообщила о временных трудностях в работе "Домашнего интернета", которые возникли из-за аварии.
"Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", – говорится в сообщении "Киевстара", размещенном в Facebook.
Ориентировочный срок восстановления работы – сегодня, до 18:00. Позже пресс-служба "Киевстара" добавила, что работы продвигаются успешно, поэтому сервис может возобновить работу раньше.
"Киевстар" также извинился за неполадки и пообещала выплатить компенсации пострадавшим.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.
- Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.