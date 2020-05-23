Журналисты объяснили, почему в Киеве резко улучшились показания заболеваемости коронавирусом
По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая показатель инцидентности в столице Украины равен 15,6, тогда в базу расчетов попадала статистика случаев, зафиксированных 15-21 мая.
За этот период было зафиксировано 334 случая заражений коронавирусом в Киеве.
Резкое снижение показателя новых случаев объясняется тем, что 15 мая, которое выпало из базы расчетов, было зафиксировано 153 случая, тогда как 22 мая – только 47.
Издание пересчитало статистику КГГА и Минздрава и получило показатель инцидентности в 11,8.
Напомним, сегодня ранее глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявлял, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. Тогда, по данным Минздрава, показатель инцидентности достигал 15.
Несмотря на это, в КГГА заявили, что с 12:00 23 мая в Киеве заработает общественный транспорт.
Через некторое время, после проведения перерасчетов Максим Степанов заявил, что Киеву все же разрешат смягчать карантин.
Показатель инцидентности – показатель, при котором общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения не превышает 12 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- По состоянию на 22 мая Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные о готовности регионов ко второму этапу смягчения карантина, опубликованные на сайте МОЗ. Однако после пересчета сделаных ПЦР-тестов, трем областям все же разрешили смягчить карантин.