Транспортный комитет Рады встал на сторону тендерных троллей, – СМИ

По информации СМИ, Кисель направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников письмо. Он потребовал доработать Методологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ.

"Эти Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве. В разработке документа участвовали крупнейшие игроки рынка и "Укравтодор", в результате проект получился соответствующим всем международным нормам. В частности, для крупных проектов требуется достаточный опыт компаний-подрядчиков, а также серьезное материальное обеспечение", – сообщает издание.

Часть участников рынка, а также ряд общественных организаций и депутатов высказались против таких норм.

К тому же, как отмечает СМИ, в письме Киселя указаны конкретные компании, интересы которых, по его мнению, ущемлены новой методологией – AzVit из Азербайджана, "Синогидро" из Китая и "ДСТ № 4 г. Брест" из Беларуси, что может указывать на лоббирование народным депутатом интересов конкретных фирм.

СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники «тендерного тролля» Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн.

"Эти действия могу существенно повлиять на программу президента "Большая стройка", – отмечается в материале.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. В то же время Кабмин предлагает урезать финансирование на эту задачу.