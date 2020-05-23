Подозреваемый в расстреле 7 человек под Житомиром взят под стражу без права внесение залога

Королевский райсуд Житомира арестовал без права внесения денежного залога Анатолия Захаренко, который подозревается в расстреле в ночь с 21 на 22 мая 7 человек возле села Новоселиця в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. Мужчина подозревается по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

На заседании суда подозреваемый находился в бронежилете и шлеме. Кроме того, суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме и закрыл часть объяснений подозреваемого.

Как сообщает ТСН, мужчина заявил, что действовал в рамках самообороны.

"Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", – сказал Захаренко.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Житомирской области проверяет версию подозреваемого об обстоятельствах конфликта, приведшего к убийству.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых человек, с которым перед этим распивал спиртные напитки. По словам замглавы Антона Геращенко, около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".