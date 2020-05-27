Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за "бандита" и требует 1 гривну компенсации

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин в видеообращении.

"Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде", – сказал Цыпин.

Мэр Черкасс просит взыскать с Зеленского в качестве компенсации моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.

Адвокат считает, что незаконно президенту называть кого-то в этой стране бандитом.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная... Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.

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