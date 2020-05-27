ГО "Життя" призывает Раду ограничить табачную промышленность, что приведет к росту контрабанды и потерям Госбюджета, — СМИ

Законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" внесен депутатами Ладой Булах и другими при поддержке антитабачной общественной организации "Життя".

Однако эксперты утверждают, что этот документ непрофессиональный и не соответствуют Директивам ЕС о регулировании распространения табачной продукции.

Экономист, глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил 5 каналу, что этот проект никак не повлияет на сокращение табакокурения, но причинит ущерб экономике Украины, в частности, Госбюджету, так как четыре международные табачные компании входят в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают 6,5% всех налоговых поступлений в Госбюджет.

Исследование издания РБК-Украина "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность", автором которого является Кушнирук, показывает, что принятие проекта 2813 приведет к сокращению легального табачного рынка и росту контрабанды, которая в 2019 году уже достигла 6,6%.

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"Некоторые нормы проекта 2813, например, об унифицированной упаковке или о запрете на производство пачек со скошенными и округлыми краями - просто абсурдны. Законопроект разработан не специалистами. Его подготовила общественная организация "Життя". Подобные организации десятилетиями живут на грантах. Это для них - работа. Научно-экспертное управление Верховной Рады считает, что проект нужно отдать на доработку авторам, что означает "прекратите писать ерунду", - заявил Кушнирук.

Эксперт считает, что "законодательный спам" и необдуманное регулирование табачной отрасли привело к потере бюджетов всех уровней 4,7 млрд гривен. В его исследовании указывается, что 90 проектов законов о регулировании табачной отрасли было подано предыдущим созывов ВР и уже 14 проектов рассматриваются нынешним созывом, в том числе проект 2813.

Этот документ предполагает запрет брендов и продажу табачных изделий не достигшим 21 года.

"Активисты из "Життя" ведут войну с легальным рынком на стороне нелегального. Регулированием должны заниматься профессионалы, а не пиарщики, которыми по сути являются антитабачные активисты. Диалог должен вестись со всеми заинтересованными сторонами и с учетом опыта Евросоюза. Проект 2813 содержит нормы, которых просто нет в Директивах ЕС", - уверен экономист.

По данным социологической компании InfoSapiens, которая провела опрос украинцев, внешний вид упаковки сигарет для молодежи от 18 до 24 лет не является причиной для начала курения.