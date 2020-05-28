Виктор Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил свое участие в выборах мэра Киева.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, а именно, собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач ответил, что подумает об этом.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – сказал Ляшко.

Отметим, публикации о выдвижении Виктора Ляшко кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева с недавнего времени начали появляться в СМИ. В президентской партии этого не исключают, однако нардепы от "Слуги народа" обратились к Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы. Зеленский заявил, что праймериз состоятся.

Как ранее сообщал Фокус:

В партии "Голос" не исключают, что в качестве кандидата на должность мэра Киева могут выдвинуть шоумена Сергея Притулу.