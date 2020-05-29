ПОД ПРИКРЫТИЕМ: зачем вам нужно установить VPN прямо сейчас

Как сервис заботится о вашей безопасности и расширяет возможности

Карантинные будни изменили нашу жизнь, но не сделали ее менее насыщенной. Ведь оказалось, что рабочие моменты теперь неплохо решаются во время онлайн-конференций, а досуг прекрасно скрашивают открытые доступы к разноплановым интернет-ресурсам.

Правда, это не отменяет потребности быть во всеоружии. Во время пандемии многие компании и отдельные пользователи снова столкнулись с проблемой сохранения своих данных и даже кибер-мошенничеством.

Разрешить одну из главных проблем нашего времени – защищенность данных в интернете, - может виртуальная частная сеть или VPN. Многие уверены, что без VPN-прикрытия в интернет в наше время вообще не следует заходить.

Почему это так важно? Сервис создает надежный канал между вашим ПК, мобильным устройством и сервером. Через этот защищенный канал направляется весь входящий, а также исходящий трафик. Он скрывает ваш IP-адрес от ресурсов, которые вы посещаете. Да так надежно, что история вашей активности в интернете будет тайной даже для вашего провайдера.

Какие еще преимущества дает сервис?

Доступ к заблокированным сайтам

VPN отлично «работает» и с блокировками от провайдера, и с блокировками со стороны сайта. Сервис легко решает задачи с заходом на заблокированные по тем или другим причинам социальные сети или другие сайты. Это может быть очень удобно, например, на отдыхе в Турции – ведь можно будет просматривать ролики любимых YouTube-блогеров на ресурсе, ограниченном в этой стране.

В Алжире, например, вы с легкостью откроете страницы запрещенных Facebook и Twitter. Вы не пропустите ничего важного в жизни френдов, находясь в Китае, Иране или, - чем черт не шутит! – в Северной Корее. VPN умеет обойти любые блокировки. Провайдер увидит, что ваш компьютер обменивается информацией с VPN-сервером. Но на какие сайты вы заходите через VPN, он контролировать не сможет.

Отечественные шопоголики давно покупают в иностранных магазинах, используя VPN-лазейку. Выгода от «внутренних» распродаж, акций, национальных цен на билеты и отсутствие волокиты из-за различия финансовых систем – вот только некоторые плюсы использования сервиса.

К тому же, некоторые стриминговые сервисы доступны только в определенных странах. К примеру, бесплатный доступ к контенту BBC через iPlayer открыт только для пользователей из Великобритании. Вы можете уйти от этого ограничения, выбрав сервер в «нужной» стране. Таким же образом можно обеспечить себе доступ к стримингам Hulu и HBO Now, смотреть YouTube- и Netflix-контент, недоступный в Украине, бесплатное потоковое телевидение любой страны.

Приватности - больше, цифрового следа - меньше

Благодаря VPN вы сможете стать виртуальным резидентом любой страны. Выбирать, через чьи серверы будет работать ваше VPN-соединение, вы можете сами. Тем временем фактическое месторасположение останется абсолютной тайной.

С помощью VPN вы всегда сможете безопасно подключиться к любому Wi-Fi и не бояться, что соединение подвергнется взлому или прослушиванию. Благодаря шифрованию трафика его никто не перехватит.

Особенно это важно для интернет-банкинга. С VPN ваши конфиденциальные данные хорошо защищены, и вы можете вводить пароли в незнакомой Wi-Fi-сети, не беспокоясь о безопасности.

Обход рекламных сетей и трекеров

Программы по определению вашего потребительского портрета также будут неэффективными. Никто не сможет забросать вас навязчивой рекламой, вооружившись информацией об увлечениях и потребностях. А потом – и сманипулировать вами, вовремя показав «ту самую» рекламу и заставив кликнуть на нее.

С VPN ваш IP-адрес и примерная геолокация, важная для трекеров, становится абсолютно конфиденциальной информацией.

Как же выбрать качественный VPN-сервис?

Выбирая сервис, нужно понимать, что бесплатные версии не всегда работают надёжно. А могут и вовсе ограничивать скорость соединения. Нет гарантии, что данные о переходах и кликах своих пользователей они не передадут сторонним компаниям.

Надежные сервисы – платные, с понятной бизнес-моделью, никогда не будут передавать ваши данные третьим лицам. К тому же, благодаря хорошей скорости соединения, вы вряд ли заметите разницу в скорости с обычным интернет-соединением.

Советуем обратить внимание на сервисы ProtonVPN, OpenVPN, Private Internet Access и Surfshark. Например, подписка последнего обойдется вам в $72 в год, в два года — $48. Всего за $2 в месяц пользователь получает возможность безопасно использовать интернет-сеть, а также имеет доступ к контенту без ограничений по странам. У всех этих сервисов есть бесплатная демо-версия для предварительного ознакомления.

Безопасность каждого из нас – только в наших руках. Чтобы чувствовать себя защищенным в сети, важно соблюдать несложные правила пользования. А еще лучше – доверить ее профессионалам, VPN-сервису.