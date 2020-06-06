Статистика коронавируса в Украине на 6 июня: прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи

По состоянию на утро 6 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 26 514 случаев COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердили у 550 украинцев. В Украине третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса составляет более 500. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За сутки скончались 15 пациентов (всего – 777), выздоровели – 440 (всего – 11 812).

Всего проведено 414 542 тестирований методом ПЦР.

По данным СНБО, 5 июня больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

В Херсонской и Николаевской областях COVID-19 за последние сутки не обнаружили.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 1166 (23);

– Волынская область – 1037 (29);

– Днепропетровская область – 965 (5);

– Донецкая область – 203 (8);

– Житомирская область – 870 (15);

– Закарпатская область – 1301 (21);

– Запорожская область – 488 11();

– Ивано-Франковская область – 1533 (26);

– Кировоградская область – 546 (8);

– г. Киев – 3375 (83);

– Киевская область – 1748 (37);

– Львовская область – 2053 (65);

– Луганская область – 52 (1);

– Николаевская область – 307 (-);

– Одесская область – 986 (16);

– Полтавская область – 273 (1);

– Ровенская область – 2014 (52);

– Сумская область – 192 (4);

– Тернопольская область – 1255 (22);

– Харьковская область – 1222 (26);

– Херсонская область – 179 (-);

– Хмельницкая область – 509 (8);

– Черновицкая область – 3585 (66);

– Черкасская область – 448 (16);

– Черниговская область – 257 (7).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: