Директор КМИС предупреждает: Вторая волна COVID-19 в Украине могла уже начаться
Смягчение карантина могло привести к началу второй волны коронавируса в Украине. Об этом в Facebook пишет директор КМИС Владимир Паниотто.
Две недели назад Паниотто дал в Facebook прогноз по ситуации с коронавирусом по методологии нелинейной регрессии. Для этого он использовал симметричность S-кривой.
"Прогноз неплохо соответствовал официальным данным и показывал спад эпидемии. К сожалению, за последние 1-2 недели ситуация изменилась, средне-недельное количество заболеваний было выше, чем на пике эпидемии. Идет рост [заболеваемости]", – пишет социолог.
По мнению Паниотто, к росту заболеваемости и началу второй волны могло привести смягчение карантина. "Так что не расслабляйтесь: вероятность заболеть сейчас не ниже, чем неделю назад", – пишет он.
Также Паниотто добавил, что для расчетов берет данные с сайта Университета Джона Хопкинса, которые в течение двух месяцев совпадали с данными МОЗ, а в последние несколько дней – нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный санврач Виктор Ляшко неоднократно предупреждал о второй волне коронавируса. Среди прочего, он говорил, что она может совпасть с волнами других острых респираторных заболеваний и тогда контролировать ситуацию будет сложнее.
- Также Ляшко отмечал, что если вторая волна коронавируса в Украине все же будет, стратегия борьбы с заболеванием будет совсем другой - без строгого карантина.