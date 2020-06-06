Директор КМИС предупреждает: Вторая волна COVID-19 в Украине могла уже начаться

Смягчение карантина могло привести к началу второй волны коронавируса в Украине. Об этом в Facebook пишет директор КМИС Владимир Паниотто.

Две недели назад Паниотто дал в Facebook прогноз по ситуации с коронавирусом по методологии нелинейной регрессии. Для этого он использовал симметричность S-кривой.

"Прогноз неплохо соответствовал официальным данным и показывал спад эпидемии. К сожалению, за последние 1-2 недели ситуация изменилась, средне-недельное количество заболеваний было выше, чем на пике эпидемии. Идет рост [заболеваемости]", – пишет социолог.

По мнению Паниотто, к росту заболеваемости и началу второй волны могло привести смягчение карантина. "Так что не расслабляйтесь: вероятность заболеть сейчас не ниже, чем неделю назад", – пишет он.

Также Паниотто добавил, что для расчетов берет данные с сайта Университета Джона Хопкинса, которые в течение двух месяцев совпадали с данными МОЗ, а в последние несколько дней – нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санврач Виктор Ляшко неоднократно предупреждал о второй волне коронавируса. Среди прочего, он говорил, что она может совпасть с волнами других острых респираторных заболеваний и тогда контролировать ситуацию будет сложнее.