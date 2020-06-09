Новая цифровая реальность в каждый дом. LG Electronics объявляет о начале продаж в Украине телевизоров с технологией OLED и NanoCell 8К линейки 2020 года

Линейка телевизоров 2020 года с технологиями OLED и NanoCell 8К открывает невероятные горизонты изображения и звучания, обеспечивая новые впечатления от фильмов, игр и спортивных матчей.

Компания LG Electronics (LG) продолжает эволюцию своих телевизоров, уверенно укрепляя свои позиции среди лидеров рынка. В 2020 году производитель обновил свой модельный ряд, впервые предложив украинцам серию телевизоров с технологией NanoCell 8К. Новая линейка моделей бренда оснащена интеллектуальными процессорами третьего поколения α9/α7, которые делают изображение более четким и ярким. Благодаря технологии глубокого изучения, искусственный интеллект (ИИ) определяет жанр, качество исходного контента, особенность окружающего освещения и, с помощью пульта Magic Remote, положение зрителей в помещении, подстраивая изображение для максимально качественного восприятия. Теперь каждый сможет оценить потрясающую цветопередачу телевизоров LG, независимо от угла обзора.

Улучшенный встроенный искусственный интеллект и технология Dolby Vision IQ произвели революцию в области воспроизведения изображения. Анализируя тип изображения (фильм, спортивное мероприятие или мультфильм), ИИ оптимизирует исходящий звук, создавая эффект идеального объемного звучания и полного погружения в любой точке помещения. Также, телевизоры совместимы со всеми последними технологиями от Apple: HomeKit, AirPlay 2, AppleTV+.

Насладиться максимальным качеством изображения позволяют телевизоры с поддержкой REAL 8K. Nano Контрастность и Nano Чёрный дополняют качество изображения и обеспечивают реалистичность сцен. Не важно, в каком формате подан исходный контент – 2К или 4К: умный процессор трансформирует изображение и звук в разрешение 8К и выдает на выходе супер-реалистичную картинку с высокой резкостью и пониженным уровнем шума.

Серия телевизоров LG ‘Real 8K’ превосходит требования Ассоциации потребительских технологий (СТА) для телевизоров 8К, обеспечивая невероятную реалистичность изображения, потрясающий контраст и чистые цвета. В руководстве по оценке, которая проводится на основе контрастной модуляции (КМ) значится, что разрешение в дисплеях 8К должно соответствовать не менее 50% порогового значения КМ, а минимальное число активных пикселей составлять не менее 33 млн. Телевизоры LG Real 8К с технологией NanoCell демонстрируют уровень контрастной модуляции в пределах 90%, в то время, как другие модели отрасли не всегда достигают значения даже в 50%.

Новые модели LG с технологиями NanoCell и OLED - идеальные телевизоры для игр на большом экране. Обеспечивая задержку ввода в 2 раза короче, чем у многих конкурентов, а также быстрый отклик в 1 мс, они гарантируют более четкое изображение во время игр и высокие шансы на победу. Поддержка NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт позволила достичь невероятной плавности, отсутствия задержек, лагов и мерцания. Подключив два Bluetooth-динамика, пользователи получают эффект полного погружения в игру.

Высокое качество игры обеспечивает также увеличенная максимальная пропускная способность в HDMI 2.1. Стандарт включает также игровой режим Game Mode и динамический HDR. Новые технологии позволят получить полный контроль над героями и невероятные впечатления от игр.

Новые телевизоры LG – это не только высокотехнологичная умная техника с богатым функционалом, но и яркий акцент любого интерьера. Например, серия GX (Gallery) имеет глубину до 2 см, с учетом корпуса, что более чем в два раза меньше, чем у ближайшего конкурента и позволяет использовать телевизор в качестве цифровой картины, которую можно крепить к стене без зазоров. Режим Gallery обеспечивает бесплатный доступ к богатой библиотеке фотографий и произведений искусств известных художников, среди которых: Кандинский, Ренуар, Моне и другие. Демонстрацию картин можно настроить по своему вкусу (например, вставить картину в рамку или же включить отдельный режим медитации). В отличие от многих конкурентов, LG позволяет пользоваться своей библиотекой совершенно бесплатно.

Вся линейка новинок от LG включает телевизоры с технологиями UHD, NanoCell, NanoCell 8K и OLED. Линейка OLED-телевизоров LG будет представлена сериями: CX, GX, WX; линейка телевизоров с технологией NanoCell 8K: NANO95, NANO99.