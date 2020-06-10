В Украине начался новый этап смягчения карантина, но он не коснется Киева и шести областей, – Ляшко

Из-за несоответствия показателю инцидентности в столице и шести областях смягчать карантин пока не будут. Об этом на брифинге рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

Так, карантин не смягчают в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, а также Черновицкой областях.

В тех же областях, в которых все же будут смягчать карантин, можно будет проводить культурные и массовые мероприятия. Контроль билетов на мероприятия должны будут проводить сканером штрих-кодов.

Все посетители должны быть в масках и только на сидячих местах, в залах – в шахматном порядке (чтобы слева-справа и спереди-сзади никого не было).

При этом, ослабления не касаются зрителей на футбольных матчах: по-прежнему запрещаются фан-зоны, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Пока что не разрешается открывать санатории и детские лагеря. Сегодня вопрос их открытия будет рассматриваться на селекторном совещании.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за минувшие сутки, 9 июня, выявили 525 новых случаев заражения коронавирусом при рекордных 23 летальных исходах.