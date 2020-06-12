Порошенко – Зеленскому: вы мне не враг, я с вами не борюсь

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала Прямой отреагировал на интервью Владимира Зеленского "Украинской правде", в котором он назвал своего предшественника "опытным политиком и манипулятором" и заявил, что не верит ему.

"Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь", – сказал Порошенко.

Он добавил, что его команда всегда готова "подставить плечо" помощи президенту.

"Наоборот, если трудно – наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину", – сказал экс-президент.

Порошенко подчеркнул, что врагами для него являются те, кто пришли на украинскую землю с оружием, чтобы убивать украинцев.

"Мой враг – агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг – те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги", – подытожил пятый президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что Порошенко неоднократно предлагал встретиться, но он "не видел в этом смысла из-за того, что считает, что все сказанное Порошенко перед этим – неправда".

Он также сказал, что с Порошенко нельзя договариваться. По словам президента, это говорят как его бывшие друзья, так и бывшие враги.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью УП сказал, что Богдан не выдержал испытание властью и вел себя неподобающе, а потому он с ним распрощался.