Катастрофа Ил-76 в Луганске в 2014 году: в МВД рассказали о мести боевикам за сбитый самолет

В МВД признались в ликвидации "начальника управления Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. Его уничтожение было местью за сбитый в районе аэропорта Луганска Ил-76.

Об этом написал в Facebook официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко.

"Сегодня (14 июня, – ред) многие вспоминали в скорби трагическую гибель в сбитом транспортнике Ил-76 под аэропортом Луганска 49 наших воинов: 9 членов экипажа и 40 десантников 25-й бригады…Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило. 4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой "народной милиции ЛНР", – написал Шевченко.

Олег Анащенко

По словам спикера, в июне 2014 года именно террорист Анащенко командовал ПВО луганских боевиков и был непосредственным виновником аварии украинского самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих и были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также о том, что у них на вооружении имелись переносные зенитно-ракетные комплексы, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.