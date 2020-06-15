Смерть марафонца. Можно ли было спасти Екатерину Катющеву

Марафон "Ультра-Трейл Куяльник", проходящий в Одесской области – экстремальный: дистанцию в 67 км необходимо преодолеть за 14 часов. Маршрут проходит по ландшафту вокруг пустынного лимана Куяльник, расположенного в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря. Трасса проложена вдоль соленого лимана.

В забеге, который стартовал 13 июня, приняли участие около 100 спортсменов, среди которых была Екатерина Катющева. Девушка была мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократной участницей ультрамарафонов на 50-100 км, победительницей соревнований "Железный человек 2019" среди женщин. В трейле на 67 километров Екатерина участвовала впервые. Она исчезла за 10 км до финиша на самом сложном холмистом участке.

О пропаже девушки заявила другая участница марафона, которая бежала сразу за Катющевой. К поискам спортсменки подключились волонтеры, спасатели и полиция, но обнаружить Екатерину удалось лишь 8 часов спустя. Девушка получила тепловой удар, а от долгого пребывания на земле – и переохлаждение. В больнице, куда доставили Катющеву, врачи оказали необходимую помощь и сообщили о позитивных прогнозах, но Екатерина умерла от инсульта вечером 14 июня.

"Мы сделали все, что смогли"

"Ультрамарафон – экстремальный забег и все участники это прекрасно понимают. Жара – не повод отменять марафон. Да и в этом году было не жарче, чем в прошлом. За 5 лет нашего марафона это первый несчастный случай", – говорит Фокусу один из организаторов "Ультра-Трейл Куяльник" Василий Мамотенко.

По его словам, как только стало ясно, что Катющева сошла с дистанции, тут же начались ее поиски. Сначала пытались найти спортсменку своими силами, но по прошествии времени подключили к поискам волонтеров, спортсменов, а после и полицию со службой спасения.

"Есть куча факторов, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию. Мне кажется, у Кати были большие нагрузки до марафона. Мы ведь не можем проверить каждого участника непосредственно перед забегом. Вся организация забега была под контролем, мы просто не смогли ее вовремя найти, она далеко отошла от маршрута, что и затруднило поиски. Мы сделали все, что смогли", — говорит Василий Мамотенко.

Екатерина Катющева отошла от трассы почти на 1,5 км – от теплового удара потеряла ориентацию и пошла в сторону водоема. Между тем организатор марафона уверяет, что по всему маршруту ездил внедорожник с водой: за состоянием бегунов следили.

"Не считая "старта" и "финиша" на маршруте три остановочных пункта – на 20 км, 34 км и 47 км. На них дежурят два спасателя МЧС и два представителя "Красного креста". И это помимо того, что по всему маршруту ездит машина и при необходимости дает воду бегунам", — говорит Василий Мамотенко.

Подготовленная спортсменка

Константин Божко, директор KM Running club, не первый год занимается тренировками и подготовками любителей бега и спортсменов к марафонским и ультрамарафонским дистанциям. По его словам, обычное требование таких марафонов за рубежом, где они довольно популярны, – не допускать участника к соревнованиям без выписки врача после проведения полного обследования, в том числе и кардиограммы под нагрузкой и УЗИ сердца. В Украине такой практики, увы, нет: справки – формальность, потому участники перед забегом подписывают заявление, в котором сказано, что всю ответственность за свою жизнь они берут на себя.

"Я в 2011 году бежал в Сахаре ультрамарафон – 6 дней и 256 км. Всего стартовали около тысячи человек. Там безопасность обеспечивали три десятка внедорожников, два вертолета и через каждые 10 км находился пункт с врачами и всем необходимым. Это организация мирового уровня и даже там 10% участников сошли с дистанции из-за травм, тепловых ударов, ожогов и прочих неприятностей. При этом стоимость участия составляла 5 тыс. евро. В Одессе стоимость участия – 800 грн. и меньше 100 участников. Думаю, в таком случае бюджета не хватит для усиления технических мер безопасности (дроны, вертолеты, gps-системы). Достаточно было бы увеличить количество точек с водой и врачами. Областная администрация могла обеспечить этот минимум", — считает Константин Божко.

Спортсмен говорит, что такие забеги как "Ультра-Трейл Куяльник" считаются экстремальными. Они отличаются повышенным травматизмом и риском смерти, и участники об этом знают. Случайных людей в таких соревнованиях не бывает и Екатерина Катющева была не простым любителем бега, а подготовленной спортсменкой.

ПОСЛЕДНЯЯ УЛЫБКА. Екатерина Катющева провела в больнице 15 часов, оказывали ли ей там помощь — неизвестно

"Вина организаторов, на мой взгляд, в недостаточном количестве точек с водой на трассе: могли сделать не 3 на 67 км, а хоть десять, это несложно, тем более, когда жара 40 градусов. Соответственно, было больше шансов не получить тепловой удар. А второй момент – Катя провела в больнице 15 часов, поступила в сознании, улыбалась. Какую помощь оказывали там – неясно. Без оплаты в наших больницах обычно ничего делать не хотят. Это очень важный момент", — уверен директор KM Running club.

Пометка "естественная смерть"

Вопросы к врачам больницы, куда поступила Екатерина Катющева, возникли и у правоохранительных органов. Полиция Одесской области возмущена тем, что в областной клинической больнице долго не сообщали о смерти спортсменки. О том, что девушка умерла 14 июня в 8 часов вечера, полицейским стало известно от врачей лишь на следующий день в 10 утра. До этого информацию о ее гибели правоохранители узнали от СМИ.

Получить комментарии врачей не удалось: дозвониться до главврача не получилось, в регистратуре Фокусу сказали, что не уполномочены комментировать происшествие.

Отдел коммуникации полиции Одесской области сообщает, что по факту смерти 32-летней Екатерины Катющевой открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть"). Следствие продолжается.