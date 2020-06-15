Верховный встал на сторону Нацбанка по делу Приватбанка и Суркисов

Большая палата Верховного суда приняла сторону Нацбанка по иску семьи Суркисов. Это ключевая дело в вопросе национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Нацбанк.

Ранее суды низших инстанций отменили решения НБУ о признании Суркисов связанными с Приватбанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Нацбанк определил Суркисов как связанных с финучреждением лиц, поэтому их вложения были конвертированы в капитал госбанка.

Интерфакс-Украина сообщает, что заседание суда длилось более семи часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

Суд оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции, передает Liga.net

"Это однозначная победа, на наш взгляд, суд применил нормы нового банковского закона. Суд частично удовлетворил ходатайство НБУ и Кабмина, у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд. Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но возможно будут другие формулировки", – отметил представитель НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда Киева, Приватбанк должен выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, около 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при его национализации.

15 июня 2020 Большая Палата Верховного суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов – об отмене решения НБУ по определению членов семьи связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации.

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