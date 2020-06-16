Большой мост Кличко. Почему жители Русановских садов вышли на тропу войны

На знаменитом киевском дачном массиве Русановские сады возобновились акции протеста. 13 июня местные жители перекрыли дорогу, преградив проезд грузовикам. Полицейские после недолгой стычки оттеснили участников акции протеста с проезжей части. С того дня протесты проходят каждый день.

Конфликт между дачниками Русановских садов и строителями Подольско-Воскресенского моста возник еще много лет назад, в 2003 году.

Планы мостового перехода, который должен был соединить Подол на Правом берегу и районы Воскресенка и Радужный на Левом, проходя через Рыбальский остров, Труханов остров и Русановские сады, разрабатывались сорок последних лет. Работы по началу строительства были начаты еще в 1993 году, но вскоре из-за отсутствия финансирования приостановились до 2003 года. Первоначально его планировали сдать в эксплуатацию еще в 2008 году, но сроки постоянно переносились, а строительные работы несколько раз замораживались. С новой силой строительство возобновили в 2018 году и уже к концу текущего года мэр Киева Виталий Кличко обещает запустить по нему транспортное сообщение.

Все это время продолжались протесты русановских дачников: они не хотели постройки магистрали рядом со своими приусадебными участками, сноса домиков и вторжения на территорию, которую за более чем 60-летнюю историю они привыкли считать своей. По состоянию на август 2019 года вопрос отселения в связи со строительством Подольско-Воскресенского моста был решен с большинством владельцев дачных участков на территории Русановских садов. Компенсацию они будут получать несколькими способами:

предоставление квартир или земельных участков;

уплата денежной компенсации;

строительство садовых домов.

"Садоводы, которые выбрали в качестве компенсации переселение в Быковню, заключили с КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" нотариально заверенные договора на получение земельного участка со строительством садовых домиков согласно выбранных проектов, но оставили за собой право самостоятельно осуществить строительство садовых домиков с выплатой соответствующей компенсации. В соответствии с утвержденным проектом, в дачном городке поселка Быковня под переселение предусмотрено 102 земельных участка", – рассказали в "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений".

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Строительство дач на Русановских садах началось еще в 1957 году – тогда согласно решению Киевского городского совета начали раздавать земельные участки "работникам и служащим Дарницкого района под посадку коллективных садов". Тогда эта территория представляла собой песчаную пустошь – часть отмели левого берега Днепра. Русановские Сады располагаются между Никольской Слободкой, Русановским проливом, урочищем Горбачиха и железной дорогой. Первая часть названия объясняется близостью Русановского пролива или же происходит от местности Русановка, которая находилась здесь в старину.

Архивные снимки Русановских садов

С того времени Русановские сады весьма изменились, теперь рядом с домиками советской эпохи тут соседствуют многоэтажные особняки, а цены на недвижимость весьма высоки. Одно из последних объявлений предлагает за почти девять миллионов гривен приобрести "современный и разумно продуманный трехуровневый дом на участке в 12 соток. Также на территории имеется домик для охраны, гостевой дом, сауна и джакузи".

Поэтому, когда появились новости об активизации стройки Подольско-Воскресенского моста и съездов с него непосредственно на территорию Русановских садов, то "садоводы" снова вышли протестовать.

Они выступают против разрушения дороги, которую, как утверждают, строили собственными силами и без помощи городских служб и проезда ней тяжелой техники.

Перегороженная дорога на Русановских садах

"Сейчас можно наблюдать за противостоянием застройщика и обычными садоводами. Они собрались здесь на бессрочную акцию. Сейчас здесь находятся женщины и дети - простые садоводы, которые здесь живут", - сказала Ирина Федорова, заместитель председателя объединения "Русановские сады". По словам женщины, они пытались "достучаться к мэру", но ответа так и не получили.

"Мы писали много раз, нас не услышали. У нас было собрание объединений всех садоводов. Пришло около 600 человек из трех тысяч, которые здесь проживают. Мы объявили им свои требования и пожелания. Мы за мост на Троещину, но мы против съездов на сады. Мы просто задохнемся. Никакой разгрузки в городе не произойдет", - отметила Федорова.

Жители-садоводы выступают за то, чтобы съезд с моста на Троещину прошел, как было изначально в проекте моста транзитом через Русанвоские сады, а не остановился и спустился на узкую улицу Садовую, которая не предназначена для проезда многотонных грузовиков. Их беспокоит, что для съезда нужно будет снести еще 200 дач.

Садоводы составили целый список требований к КГГА. Первым пунктом идет выплата компенсации за изъятые земельные участки и дома (часть уже выплачена, часть садоводов решила взять компенсацию земельными участками и квартирами в других районах Киева). Улице Садовой дачники требуют предоставить статус дороги местного значения исключительно для нужд РС (к слову, до недавних пор улицу перекрывал самовольно установленный шлагбаум, который сейчас дачники требуют вернуть). Кроме этого жители Русановских садов хотят, чтобы в КГГА согласовали с садоводческими обществами правила оформления права собственности на их земли общего пользования. И чтобы в КГГА включили в бюджет города расходы по разработке детального плана территории РС для ОСТ Русановский массив с сохранением статуса и реконструкцией всех дорог, и выполнением проекта благоустройства на территории строительства.

Есть пункт и о предоставлении территории урочища Горбачиха статуса ландшафтного заказника местного значения.

Также жители Русановских садов считают, что в КГГА и Виталий Кличко лично активизировали постройку моста, чтобы успеть заработать очки перед мэрскими выборами. Так как обещания построить очередной мост на многострадальный Левый берег в общем и жилой массив Троещина в частности и провести туда метро, с завидной периодичностью появляются во всех предвыборных программах кандидатов в мэры с момента независимости Украины.

Противостояние с полицией на Русановских садах

"Так как территории выделенные для прохода транзитного моста, переходящего в туннель через весь город, застроили высотками, Кличко решает поменять проект и спустить мост просто там где он уже есть, яко бы по просьбе садоводов на Русановских садах". Хотя, по утверждению дачников в 2019 были проведены "общественные слушания" по данному вопросу, на которых жители Днепровского района 640 мандатами, единогласно проголосовали против съездов через Русановские сады на Шептицкого и Левобережную. А жители Троещины снова останутся без метро и моста", - считает жительница Русановских садов Елена Фатеева.

Более того, жители Садов уверены, что съезд делают специально, чтобы застроить урочище Горбачиха, а не для блага жителей Левого берега.

Бороться с мэром Кличко и его планами застройки дачники предлагают как протестами, так и более оригинальными способами, например, черным пиаром.

А жители Левого берега, которые уже очень давно ждут постройки моста и линии метро выступают за снос, съезд, новый проект, буквально за все, что позволит закончить строительство многострадального Подольско-Воскресенского моста.

В КГГА комментарии пока не дают. А садоводы опять собираются на акцию протеста.