"В Харькове все в порядке": Добкин заявил, что идёт на выборы в мэры Киева

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева на предстоящих выборах осенью этого года.

Об этом он сказал эфире телеканала "НАШ".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко) за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и так далее...", – сказал Добкин.

Он добавил, что имеет опыт управления городским хозяйством и уверен в своих силах.

"У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал", – сказал экс-депутат.

На вопрос ведущего о том, собирается ли Добкин точно побороться за кресло мэра Киева, а не Харькова, экс-депутат ответил: "А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо."

Он отметил, что намерен "отремонтировать Киев и сделать его таким же классным, как он был до прихода Кличко".

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко намерен во второй раз баллотироваться на пост столичного главы.

Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что готов пойти на выборы мэра Киева.