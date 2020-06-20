В МОЗ назвали условие, при котором на пляжах можно не носить маски

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров", - отметил министр.

Ранее главсанврач Виктор Ляшко сообщил, что пляжный сезон в Украине разрешили открыть, поскольку украинские ученые пришли к выводу, что морская соль месте с солнечным ультрафиолетовым излучением убивает возбудитель коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

С 19 июня в Киеве официально открыли 12 пляжей. При этом 8 из них получили знак качества "Голубой флаг".