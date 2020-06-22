Киевгаз: За июнь по Киеву сняли тысячу счетчиков, в том числе во взорвавшемся доме на Позняках
Об этом сообщили в пресс-службе Киевгаза.
"Дом газифицирован, его жители пользуются индивидуальными счетчиками газа. Наши специалисты в течение месяца снимали счетчики в этом доме на поверку", – говорят в компании.
Также в Киевгазе добавили, что за июнь сняли тысячу счетчиков по всему Киеву, а с начала года – уже 5,5 тыс.
"Это одна из обязательных услуг. Она нужна для того, чтобы установить пригодность счетчика для корректного отображения объемов потребленного газа. Все счетчики подлежат периодической поверке, период указан в паспорте каждого устройства", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевгазе сообщили, что внутри компании уже создали комиссию, которая займется выяснением обстоятельств трагедии.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.
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Из дома киевской многоэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека.
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Под завалами обрушившегося дома на Позняках могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения. Пострадавшая секция дома, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит и должна быть демонтирована.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.