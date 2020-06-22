Киевгаз: За июнь по Киеву сняли тысячу счетчиков, в том числе во взорвавшемся доме на Позняках

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгаза.

"Дом газифицирован, его жители пользуются индивидуальными счетчиками газа. Наши специалисты в течение месяца снимали счетчики в этом доме на поверку", – говорят в компании.

Также в Киевгазе добавили, что за июнь сняли тысячу счетчиков по всему Киеву, а с начала года – уже 5,5 тыс.

"Это одна из обязательных услуг. Она нужна для того, чтобы установить пригодность счетчика для корректного отображения объемов потребленного газа. Все счетчики подлежат периодической поверке, период указан в паспорте каждого устройства", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевгазе сообщили, что внутри компании уже создали комиссию, которая займется выяснением обстоятельств трагедии.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.