Посол Украины в Португалии осудила публикацию расследования о европейских неонацистах: подробности скандала

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец выпустила видеообращение, в котором она называет статьи, вышедшие накануне в португальском издании Publico "ярким примером гибридной войны не только против Украины, но и против всей Европы" и "попыткой РФ, как страны-агрессора, оправдать военную агрессию Кремля против Украины". Также посол анонсировала публикацию собственной статьи по этому вопросу в португальских СМИ.



Инна Огнивец ведет довольно активную проукраинскую и антироссийскую деятельность в Португалии. В 2017 году ей удалось сорвать выступление посла России в Лиссабоне на конференции "Российская Федерация в международной системе". Также при ее содействии был открыт памятник Тарасу Шевченко в столице Португалии в 2019 году. В 2018 году посол была одной из лайкнувших антисемитские посты Василия Марушинца, который на тот момент был украинским консулом в Гамбурге.

В обращении Инны Огнивец речь идет о трех материалах, доступных на сайте Publico по платной подписке. Их заголовки можно перевести как "Украина - военный полигон для правого мира", "Misanthropic Devision - мост, который соединяет португальских и украинских неонацистов" и "Португальские крайние правые используют турниры по боевым искусствам, чтобы укрепить связи с европейскими неонацистами".

"Украина для крайних правых стала как Сирия для ИГИЛ", "Международные контакты между португальскими и украинскими крайними правыми поддерживаются и углубляются по сей день", гласят вступительные абзацы к расследованиям. Стоит отметить, что одна из статей рассказывает о том, как ультраправые по всей Европе "от Португалии и до России" используют соревнования по единоборствам для налаживания контактов с единомышленниками и прикрытия своей деятельности.

В комментариях на странице издания в Фейсбук уже откликнулись португалоговорящие украинцы. Одни радуются "правде об Украине", а кое-кто называет материал ложью и позором для его автора.

Блогер Анатолий Шарий связывает публикации португальских СМИ с нападениями на членов своей партии: "Смотрите-ка, что внезапно начали публиковать первые СМИ отдельных европейских стран. "Украина стала для правых Сирией для ИГИЛ".

Но это не первая подобная статья. Ранее о существовании такой проблемы в Украине сообщал Bellingcat, Washington Post, Fox News, Freedom House и многие другие крупные СМИ и международные организации, которые невозможно заподозрить в симпатиях к Кремлю или в привычке ретранслировать его мессиджи.