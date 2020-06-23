ГБР проводит обыски в Одесской мэрии по делу о покупке бесплатных учебников за 13 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, в 2018 году должностные лица Департамента экономического развития Одесского горсовета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников.
По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн 900 грн.
Эти учебники находились в свободном доступе на сайте Минобразования.
Следствием установило, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышения стоимости услуг.
Бюджетные средства "присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы".
Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.
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