Чиновники и синоптики: главная причина потопа на Западной Украине – дожди, а не вырубка лесов

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что главной причиной нынешнего потопа на Западной Украине стали аномальные дожди в последние недели, а не вырубка лесов.

"Природа не может вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. Дожди льют, с небольшими перерывами, месяц. Паводки, наводнения, к сожалению, явление для этих районов типичное", - пишет она.

В подтверждение она привела примеры мощных поводков 1969 и 1970 годов, которые также вызвали обильные осадки. А лесов в то время было намного больше.

Диденко пояснила, что над Западной Украиной в последние недели располагалась циклоническая депрессия, которую подпирали со всех сторон ячейки высокого атмосферного давления, что и стало причиной затяжных ливней.

"Никто не приветствует бездумную и варварскую вырубку карпатских лесов, здесь как раз можно много подумать, хорошо ли мы читаем предвыборные программы кандидатов, надо ли покупаться на условную гречку, новую яркую жесть на церкви и дорабатывают ли местные власти, оставляя даже перед домом сельского головы страшные ямы на дорогах", – прокомментировала она комментарии в соцсетях, что нынешняя ситуация – это возмездие природы за бездумную вырубку лесов жителями западных регионов страны.

Аналогичную причину масштабного потопа на Западной Украине назвали Фокусу в пресс-службе Днестровского бассейнового управления водных ресурсов.

"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, очень похожа на наводнение, случившееся в 2008 году. Вырубка лесов, конечно, играет какую-то роль, но главная проблема – высокий уровень осадков. Дамбы вдоль населенных пунктов укреплены, но, если уровень воды в разы превышает допустимую норму – дамбы не выдерживают, начинаются прорывы и вода сходит на населенные пункты. Никто не виноват в этой ситуации это природные явление, стихия", – сообщили в пресс-службе.

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Глава госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий также считает, что нынешний потоп на Западной Украине связан с рекордными осадками, а не вырубкой карпатских лесов.

"Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес – не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", – сказал Заблоцкий.

По его словам, в последние годы заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшились на 20% – с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019-м. Объем незаконных рубок также снизился – с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м. Он также утверждает, что с 1990 года площадь новых насаждений в среднем на 10% превышает площадь вырубки.

Госагентство со ссылкой на выводы Института экологии Карпат, Института горного лесничества и Львовского национального лесотехнического университета назвал несколько основных причин паводков:

цикличность колебания пониженной и повышенной водности

густота речной сетки

уничтожение поймы рек

чрезмерные осадки (главная причина, по мнению экспертов).

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.