Взрыв на Позняках: полиция изъяла документы в Киевгазе и провела обыск у слесаря

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает ТСН.

"Процессуально подозреваемых пока еще нет, но большой объем следственных действий касается компании АО "Киевгаз", как непосредственно Дарницкого отделения, так и центрального офиса компании "Киевгаз" и газораспределительного пункта", - отметил Шевченко.

Он добавил, что полиция изъяла документы из офисов Киевгаза, а также провела обыск слесаря,Ю который проводил замену счетчика в взорвавшемся доме.

"Следственные действия проведены у одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в кв. 224, которая, как предполагает следствие, могла быть эпицентром взрыва", - объяснил Шевченко.

По его прогнозам, следственные действия продлятся два месяца.

Напомним, по факту взрыва столичная полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (наказание – от 3 до 8 лет тюрьмы).

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.