Статистика коронавируса в Украине на 29 июня: за сутки – на 271 новый случай меньше, чем днем ранее

При этом, количество новых суточных случаев заболевания, в сравнении со сводкой на 28 июня, сократилось на 271 случай: с 917 заболевших до 646. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В регионах наибольший суточный прирост новых случаев показала Львовская область – 115 новых случаев COVID-19. Вслед за ней идут Волынская (84) и Ровенская (70) области. Наименьших прирост – у Запорожской и Полтавской областей (по два случая за сутки).

В Днепропетровской и Херсонской областях второй день подряд не сообщают о новых случаях коронавируса. Также на 29 июня не сообщили о новых случаях Луганская, Черкасская и Кировоградская области.

В Киеве – 4 980 случаев в общем и 45 – за сутки (соответственно 2 546 и 40 случаев – по области).

За минувшие сутки было сделано значительно меньше количество тестов на коронавирирус: 6649 ПЦР-тестов (сутки ранее – 9945) и 3201 ИФА-тестов (сутки ранее – 4866). Таким образом, количество сделанных тестов на коронавирус за сутки уменьшилось на 34%.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Львовская – 5 292 заболевших (115 за сутки);

Киев – 4 980 (45);

Черновицкая – 4 745 (59);

Ровенская – 3 638 (70);

Закарпатская – 2 792 (66);

Киевская – 2 546 (40);

Ивано–Франковская – 2 350 (50);

Волынская – 2 312 (84);

Харьковская – 2 098 (16);

Тернопольская – 1 913 (20);

Винницкая – 1 846 (13);

Одесская – 1 632 (31);

Житомирская – 1 404 (8);

Днепропетровская – 1087 (-);

Хмельницкая – 798 (7);

Кировоградская – 646 (-);

Черкасская – 642 (-);

Запорожская – 570 (2);

Черниговская – 535 (9);

Донецкая – 481 (2);

Николаевская – 442 (6);

Полтавская – 312 (2);

Сумская – 296 (1);

Херсонская – 191 (-);

Луганская – 80 (-).

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на 28 июня фиксировали 917 новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 42 982 человек, умерли – 1 129 человек, в том числе 19 – за последние сутки (24 сутки назад).

В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.