В среднем COVID-19 болеют три недели. Но иногда болезнь растягивается и на 39 дней, – Степанов

Пациенты болеют COVID-19 в среднем на протяжении трех недель, но иногда заболевание может растянуться на 30 и даже 39 дней. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковы по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длиться дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок", – говорит министр.

Также Степанов добавил, что полностью карантин отменят, когда медики практически не будут фиксировать новые случаи COVID-19.

"Тогда мы сможем не пользоваться масками, не соблюдать рекомендации. А такие жесткие ограничения, как в Италии или Испании возможны только при значительном осложнении ситуации, когда медицинская система не сможет справится с количеством больных", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.

В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.