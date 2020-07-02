Статистика коронавируса в Украине на 2 июля: число новых случаев опять выросло

Украина
За последние сутки зафиксировано 889  новых случаев. Наибольшее количество новых больных во Львовской области (152) и Киеве (104).

По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования коронавирусом при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. Об этом сообщается в Системе мониторинга СНБО.

За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев. напомним, сутки ранее их было 664, а до этого 706 и 646.  

Статистика по регионам:

  • Львовская – 5 730 заболевших (152 за сутки);
  • Киев – 5 242 (104);
  • Черновицкая – 4 894 (44);
  • Ровенская – 3 877 (93);
  • Закарпатская – 3 046 (85);
  • Киевская – 2 655 (45);
  • Волынская – 2 508 (81);
  • Ивано–Франковская – 2 489 (51);
  • Харьковская – 2 207 (38);
  • Тернопольская – 1 958 (38);
  • Винницкая – 1 895 (18);
  • Одесская – 1 736 (24);
  • Житомирская – 1 421 (13);
  • Днепропетровская – 1 095 (5);
  • Хмельницкая – 808 (3);
  • Кировоградская – 650 (3);
  • Черкасская – 645 (0);
  • Запорожская – 576 (4);
  • Донецкая – 562 (78);
  • Черниговская – 547 (9);
  • Николаевская – 447 (0);
  • Полтавская – 320 (1);
  • Сумская – 302 (5);
  • Херсонская – 194 (1);
  • Луганская – 83 (3).

Как ранее сообщал Фокус: