Статистика коронавируса в Украине на 3 июля: прирост новых случаев немного сократился

По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 20 558 выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 876, смертей – 27.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера, 2 июля, медики отчитались о 889 новых случаях. А 1 июля новых инфицированных было 664.

В целом проведено 690 953 тестирования ПЦР-методом. На сегодняшнее утро в Центр общественного здоровья поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего же, с начала 2020 года, ЦОЗ поступило 92 421 сообщений.

Статистика по регионам:

Львовская – 5 883 заболевших (153 за сутки);

Киев – 5 347 (105);

Черновицкая – 4 935 (41);

Ровенская – 3 950 (73);

Закарпатская – 3 126 (80);

Киевская – 2 702 (47);

Волынская – 2 571 (63);

Ивано–Франковская – 2 544 (55);

Харьковская – 2 255 (38);

Тернопольская – 1 990 (32);

Винницкая – 1 915 (20);

Одесская – 1 792 (56);

Житомирская – 1 435 (14);

Днепропетровская – 1 103 (8);

Хмельницкая – 822 (14);

Кировоградская – 653 (3);

Черкасская – 653 (8);

Запорожская – 579 (3);

Донецкая – 599 (37);

Черниговская – 554 (7);

Николаевская – 450 (3);

Полтавская – 322 (2);

Сумская – 304 (2);

Херсонская – 195 (1);

Луганская – 84 (3).

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.