Центр Киева может переместиться к Днепру на Теличку: Киевский девелопер Мхитарян представил концепцию нового района

Киевский девелопер, основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook возможную концепцию нового района столицы.

"Сегодня у команды Taryan Group есть уникальная проработанная концепция "Киев Сити". Для ее создания мы привлекли международных архитекторов. Проконсультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах. И обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами", - заявил Артур Мхитарян, и призвал власть и бизнес объединиться вокруг строительства нового района.

На месте промышленной зоны Артур Мхитарян предлагает построить небоскребы, бизнес-центры, новую концертную площадку, большие парки и набережную с пристанью. В планах и возможный правительственный квартал, о котором ранее в интервью одному из украинских изданий заявлял Президент Украины Владимир Зеленский.

При этом бизнесмен уверяет, что в бюджетных деньгах надобности не будет: "От государства и власти города нужна лишь политическая воля – утвердить подходящую площадку и создать понятные правила игры для инвесторов. Формат государственно-частного партнерства лег в основу каждого из успешных мировых проектов".

Мхитарян призвал объединиться вокруг проекта киевских бизнесменов и власти города.

Отметим, что мэр Киев Виталий Кличко во время предвыборной кампании заявлял о намерении построить в Киеве деловой район, он связывал его с окончанием строительства Подольско-Воскресенского моста и рассматривал участок промзоны на Рыбальском полуострова, однако там уже ведется застройка.

Ранее также Зеленский заявил, что рассматривает возможность перенести правительственный квартал в новый район Киева, построенный по принципу London City.

"Я хочу построить Kyiv City, как в каждой большой стране есть city, например, London City – и туда перенести правительственный квартал, есть несколько мест таких", - сказал Президент.